Ракурс
Последствия ударов по Никополю. Фото: ОВА

Оккупанты атаковали Никополь FPV-дронами и артиллерией — семеро раненых

6 апр 2026, 15:54
Російська армія 6 квітня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині.

Загарбники били по місту FPV-дронами, які пошкодили багатоповерхівку та аптеку. Згорів автомобіль. Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка перебуває у важкому стані, а 33-річна — у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно. Про це Дніпропетровська ОВА повідомила у Telegram.

Згодом окупанти обстріляли місто з артилерії. Внаслідок ударів були пошкоджені кілька приватних і багатоквартирних будинків. Поранення дістали троє осіб. У стані середньої тяжкості госпіталізували 1,5-річну дівчинку. На амбулаторному лікуванні перебуватимуть двоє чоловіків 66 та 72 років.

Наслідки ударів по Нікополю. Фото: ОВА

Нагадаємо, 6 квітня армія РФ вдарила дроном-камікадзе в останній поверх багатоповерхівки у Київському районі Харкова. Обійшлося без пожежі, але у дворі будинку були побиті автівки.

Також ворожий безпілотник влучив районі Харкова сталося влучання ворожого дрона біля зупинки громадського транспорту. Там дістав поранення водій маршрутки.

Источник: Ракурс


