Партизаны зафиксировали последствия удара ВСУ по заводу «Кремной Эл» в Брянске.

Українські агенти провели розвідку на території заводу Кремній Ел в російському Брянську, що зазнав атаки з боку ЗСУ 10 березня.

Зафіксовано пошкоджені конструкції в районі виробничих цехів та розбиту ділянку дороги всередині периметра. Росіяни намагаються приховати масштаб збитків — сліди влучень зашпаровуються і маскуються підручними засобами. На об'єкті ворог різко посилив охорону. Про це рух опору «АТЕШ» 6 квітня повідомив у Telegram.

Наразі завод працює у режимі аварійного відновлення. Загарбники доволі сильно нервують, бо не можуть дозволити собі втратити це підприємство.

Агенти нашого руху продовжують спостереження. Кожна спроба противника повернути завод у робочий цикл фіксується та передається Силам оборони України, — наголосили в «АТЕШ».

Як відомо, «Кремній Ел» — один з ключових російських виробників напівпровідникових компонентів. Завод постачає мікросхеми та електронні модулі для систем управління ракетних комплексів «Іскандер» та зенітних систем «Панцир». Без цієї продукції путінська військова промисловість не може підтримувати випуск високоточної зброї у необхідних обсягах.

Нагадаємо, 10 березня Сили оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел». Це підприємство є критично важливою ланкою в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння.