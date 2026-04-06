Xiaomi, Redmi или POCO: в чем разница между линейками и что выбрать

Xiaomi входит в тройку крупнейших производителей смартфонов в мире — в 2025 году компания отгрузила около 175 миллионов устройства и заняла 13% мирового рынка по данным Counterpoint Research. Помимо смартфонов, экосистема Xiaomi объединяет свыше 700 миллионов подключенных девайсов: телевизоры, умные часы, бытовую технику. На полках покупатели видят не только Xiaomi, но и Redmi, и POCO. Три бренда от одного производителя — и логичный вопрос: чем они отличаются и какой выбрать? Команда Алло объясняет разницу простым языком.

Почему у Xiaomi несколько брендов смартфонов

Разделение началось в 2019 году, когда Redmi стал отдельным суббрендом, а в 2020 POCO стал самостоятельным брендом. Цель была простой — закрыть потребности разных категорий покупателей и не размывать позиционирование каждой марки:

Основной бренд отвечает за флагманы с премиальными камерами Leica и топовыми процессорами.

Redmi обеспечивает практичные смартфоны для повседневных задач — с акцентом на автономность и доступную цену.

POCO делает ставку на производительность: мощное железо за конкурентную стоимость, преимущественно для мобильных игр и ресурсоемких приложений.

По наблюдениям специалистов Алло, покупатели, которые понимают логику разделения, выбирают устройство быстрее и реже разочаровываются в покупке. Каждая линейка развивается независимо и ориентируется на свою целевую аудиторию.

Xiaomi — флагманские технологии и максимальные возможности

Смартфоны Xiaomi основной серии — технологический максимум. Самые мощные процессоры, лучшие камеры, премиальные материалы корпуса. Например, Xiaomi сотрудничает с Leica с 2022 года — немецкий бренд отвечает за калибровку оптики и цветопередачу. Xiaomi 15 Ultra работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и получил систему из четырех камер Leica — основную на 50 Мп и телефотомодуль на 200 Мп.

LTPO AMOLED-дисплей с яркостью 3200 нит не теряет читаемости даже под прямым солнцем, а аккумулятор на 5410 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Следующий в линейке Xiaomi 17 получил еще более емкий аккумулятор — 6330 мА·ч и процессор Snapdragon 8 Elite нового поколения.

Серия T предлагает компромисс между флагманом и средним классом. Xiaomi 15T Pro сочетает оптику Leica с производительным чипсетом и быстрой зарядкой, но стоит заметно меньше основной серии.

Специалисты Алло рекомендуют флагманскую линейку тем, кто много фотографирует, работает с видео или ищет устройство с лучшим экраном и максимальной производительностью.

Redmi — баланс цены и возможностей

Redmi — самый популярный сегмент в экосистеме Xiaomi. Серия Note преодолела отметку в 300 миллионов продаж по всему миру: характеристики близки к флагманским, а цена — нет.

Redmi Note 15 Pro+ 5G демонстрирует этот подход: AMOLED-дисплей 6.83 дюйма с яркостью 3200 нит, камера 200 Мп, процессор Snapdragon 7s Gen 4, аккумулятор 6500 мА·ч с зарядкой 100 Вт. На маркетплейсе цена стартует от 17 999 грн — за сопоставимые характеристики во флагманском сегменте пришлось бы заплатить втрое больше.

Важный аргумент в пользу Redmi — длительная поддержка. Новые модели поддерживают обновления HyperOS в течение пяти лет — редкость для среднего ценового сегмента. Для тех, кто ищет функциональное устройство без лишних затрат, есть Redmi Note 14 с AMOLED-экраном и ценой от 6 999 грн. Базовая серия Redmi 15 и Redmi A5 закрывает потребности в надежном смартфоне для звонков, мессенджеров и социальных сетей.

По оценке команды Алло, Redmi стабильно лидирует по продажам — именно благодаря балансу между ценой и возможностями.

POCO — максимум мощности за свои деньги

POCO стартовал как суббренд Xiaomi в 2018 году, а затем превратился в самостоятельную марку. За семь лет бренд отгрузил более 74 миллионов устройств и стабильно наращивает долю рынка.

Главное преимущество линейки — производительное железо за доступную цену. POCO F7 Ultra работает на том же Snapdragon 8 Elite, что и флагманский Xiaomi 15 Ultra, но стоит ощутимо меньше. POCO X7 Pro работает на Dimensity 8400 Ultra с аккумулятором 5500 мА·ч, зарядкой 90 Вт и защитой IP68 — серьезный набор для своего ценового сегмента.

POCO активно сотрудничает с игровыми студиями — оптимизация под Genshin Impact и PUBG Mobile стала частью маркетинговой стратегии бренда. Отдельное внимание — серия М с акцентом на автономность. POCO M7 с аккумулятором 7000 мА·ч способен работать до двух суток без подзарядки.

Эксперты Алло советуют обратить внимание на POCO тем, кто играет в мобильные игры или регулярно пользуется требовательными приложениями. По производительности на гривну эта линейка превосходит большинство конкурентов.

Xiaomi vs Redmi vs POCO: ключевые отличия

Проще всего увидеть разницу, если сравнить три линейки по ключевым параметрам — цене, камерам, производительности и позиционированию.

Xiaomi — премиальный сегмент. Xiaomi 17 стоит от 45 999 грн, Ultra-версия — от 64 999 грн. Камеры Leica, самые мощные процессоры, премиальный дизайн.

Redmi — от бюджетного до среднего класса. От 6 999 грн за Redmi Note 14 до 17 999 грн за Redmi Note 15 Pro+. Сбалансированные смартфоны на каждый день с качественными экранами и долгой работой от заряда.

POCO — средний и верхний средний сегмент. Акцент на процессоре и производительности — флагманское железо по цене среднего класса.

Как подчеркивают специалисты Алло, линейки не конкурируют между собой. Каждая закрывает свой сегмент, поэтому сравнивать их корректнее с аналогами других производителей в том же ценовом диапазоне.

Какую линейку выбрать под свои задачи

Выбирая смартфоны Xiaomi в Алло, консультанты рекомендуют определить главный сценарий использования:

Активное фотографирование и видеозапись — Xiaomi. Оптика Leica, обработка изображений на уровне флагманов, поддержка RAW-формата.

Надежный повседневный смартфон — Redmi. Качественный экран, долгая автономность, умеренная цена.

Мобильные игры и тяжелые приложения — POCO. Максимальная производительность без переплаты за премиальные материалы.

Первый смартфон или подарок — Redmi базовой серии или POCO M. Понятный интерфейс, емкий аккумулятор, низкий порог входа по цене.

Команда Алло рекомендует определить один приоритет — камера, автономность или мощность — и выбирать линейку именно по нему. Остальные характеристики производитель уже сбалансировал внутри каждого сегмента.

Типичные ошибки покупателей

Флагман «на вырост» — распространенная ошибка. Средний сегмент закрывает реальные потребности большинства. Xiaomi 17 Ultra за 65 000 грн — отличное устройство, но для мессенджеров и социальных сетей его мощность избыточна.

Ожидать топовую камеру от бюджетной модели — тоже не лучшая стратегия. Redmi A5 справляется с повседневными задачами, но сравнивать его снимки с Xiaomi 15 Ultra — все равно что сравнивать городской хэтчбек со спортивным купе.

Еще один просчет — игнорировать процессор при выборе игрового смартфона. Разница между Helio G99 и Snapdragon 8 Elite — это разница между 30 и 60 кадрами в секунду в ресурсоемких играх. POCO существует именно для этого: серия F обеспечивает флагманскую производительность, а М-серия предлагает рекордную автономность.

Как считают эксперты Алло, правильный выбор начинается с честного ответа на вопрос «для чего нужен смартфон?».

На что эксперты Алло советуют обращать внимание

Независимо от линейки, при выборе конкретной модели стоит ориентироваться на пять параметров — именно они определяют, насколько смартфон подойдет под повседневные задачи.

Процессор — Snapdragon 8 Elite для максимальной производительности, Dimensity 7300−8400 для сбалансированного использования, Helio G99 для базовых задач.

Камера — размер сенсора и оптическая стабилизация важнее количества мегапикселей. Оптика Leica в серии Xiaomi — отдельное преимущество для тех, кто фотографирует.

Аккумулятор — 5000 мА·ч хватает на день активной работы, 6500 мА·ч и больше — до вечера следующего дня.

Экран — AMOLED с частотой 120 Гц стал стандартом даже в среднем сегменте. Яркость от 2000 нит обеспечивает читаемость под прямым солнцем.

Память — 128 ГБ достаточно для большинства сценариев, 256 ГБ и больше — для тех, кто хранит много фото и видео на устройстве.

Xiaomi, Redmi и POCO — три ответа на три разных запроса. Флагманские технологии, повседневная надежность или игровая мощность — каждая линейка фокусируется на главном для своей аудитории. Именно эта разница помогает выбрать смартфон, который действительно соответствует потребностям, и не переплачивать за ненужное.