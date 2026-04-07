Армія РФ масировано била по Дніпропетровщині, загинув дитина і п'ятеро поранених.

Армія РФ вночі 7 квітня понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок ворожих обстрілів загинув 11-річний хлопчик, а жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Ворог бив і по Павлоградському районі, де постраждали Павлоград і Богданівська громада. Тут постраждали двоє чоловіків 52 та 66 років й були пошкоджені та лінії електропередач.

Також в Апостоловому на Криворіжжі через атаки окупантів була пошкоджена інфраструктура.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що на території Покровської громади горів приватний житловий будинок. Також були пошкоджені три домоволодіння та автомобіль.

Також вогнеборці ліквідовують пожежі та наслідки атаки у Павлограді й Богданівській громаді. У Нікопольському районі ворожі атаки призвели до пошкодження приватного будинку, автомобіля та адмінбудівлі.

Нагадаємо, 6 квітня російська армія обстріляла Нікополь Дніпропетровської області FPV-дронами та артилерією. Були пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, аптека. Згорів автомобіль. Постраждали семеро осіб, серед них — 1,5-річна дівчинка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості.