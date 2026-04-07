Последствия удара по маршрутке. Фото: ОВА

Російські окупанти 7 квітня атакували FPV-дроном міський автобус в Нікополі.

По маршрутці ворог вдарив у самому центрі міста. Автобус під’їжджав до зупинки — люди були і у салоні, і на зупинці. Внаслідок обстрілу троє осіб загинули, а 12 дістали поранення. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах, — наголосив очільник області.

Водночас міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram поінформував, що з перших хвилин на місці події працюють рятувальники. Разом з медиками вдалося деблокувати та врятувати сімох осіб. Воєнний злочин окупантів вже документують слідчі.

Нагадаємо, вночі 6 квітня армія Російської Федерації понад 10 разів атакувала Дніпропетровщину дронами. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 11-річний хлопчик, а п’ятеро людей дістали поранення. Також була пошкоджена інфраструктура й виникли пожежі.