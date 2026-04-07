Дроны снова атаковали порт Усть-Луга в России.

БпЛА вчергове атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області РФ.

Вночі у вівторок, 7 квітня, у районі цього об'єкту було чутно вибухи та спалахнули масштабна пожежа. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що в небі над регіоном було «збито» 22 українські безпілотники. Про атаку пишуть російські ЗМІ та моніторингові Telegram-канали.

Як відомо, порти Приморськ і Усть-Луга є найбільшими нафтовими хабами країни-агресора на північному заході. Звідти щодня експортується близько 2 млн барелів нафти, що становить приблизно 40% загального російського експорту.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Видання Bloomberg інформувало, що лише недавно порт Усть-Луга відновив відвантаження сирої нафти після кількаденних перебоїв, які виникли через атаки українських БпЛА.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що 31 березня удар по російському порту Усть-Луга призвів до нових і масштабних руйнувань. Того дня під атакою українських далекобійних дронів опинився термінал перевалки сирої нафти, що належить «Транснєфті». БпЛА поцілили в інфраструктуру, пов’язану з відвантаженням нафти.