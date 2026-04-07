Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Сили оборони виявили та ударом FPV-дрона знищили російський зенітний комплекс «Панцирь-С» у глибокому тилу противника.
Відповідне відео сьогодні, 7 квітня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 23-ї бригади «Хортиця» Нацгвардії.
Це системна робота, яка дає відчутний результат: мінус один елемент протиповітряної оборони ворога та суттєве зниження його бойових можливостей, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що орієнтовна вартість такого комплексу становить близько 15 млн доларів.
Це не лише втрачена техніка, а й прямі фінансові втрати противника, які неможливо швидко компенсувати. Кожна така ціль — це послаблення ворога і додаткова безпека для регіону та його мешканців.