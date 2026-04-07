Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: ГСЧС
Російські загарбники завдали удару по культурній спадщині у Харківській області.
Про це сьогодні, 7 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок атаки ворожого БпЛА загорілася історична пам’ятка архітектури XIX століття. Вогонь охопив близько 2000 кв. м двоповерхової дерев’яної будівлі, — розповіли у відомстві.
Обійшлося без постраждалих.
Попри постійну загрозу повторних обстрілів, на місці працюють 2 оперативних підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади, — зазначили у ДСНС.
Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що удару по історичній пам’ятці культури — садибі Донців-Захаржевських — було завдано близько 12.30 двома безпілотниками (попередньо типу «Герань-2»)
Внаслідок влучання виникла пожежа та значні руйнування будівлі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Маєток був історично значущим: тут тривалий час жив і працював філософ Григорій Сковорода, який особисто знав представників родини, — наголошують у прокуратурі.