Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: ДСНС

Російські загарбники завдали удару по культурній спадщині у Харківській області.

Про це сьогодні, 7 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок атаки ворожого БпЛА загорілася історична пам’ятка архітектури XIX століття. Вогонь охопив близько 2000 кв. м двоповерхової дерев’яної будівлі, — розповіли у відомстві.

Обійшлося без постраждалих.

Попри постійну загрозу повторних обстрілів, на місці працюють 2 оперативних підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади, — зазначили у ДСНС.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що удару по історичній пам’ятці культури — садибі Донців-Захаржевських — було завдано близько 12.30 двома безпілотниками (попередньо типу «Герань-2»)

Внаслідок влучання виникла пожежа та значні руйнування будівлі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).