НАБУ завершило досудебное расследование относительно Тимошенко

Юлия Тимошенко, фото: Офис президента

Ракурс

НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. Її підозрюють у пропозиції надати неправомірну вигоду народним депутатам.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомила прес-служба НАБУ.

У грудні 2025 року, незважаючи на викриття НАБУ і САП фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування, — розповіли у антикорупційному відомстві. — Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування («за» чи «проти»), утримання або ж неучасті.

Особу фігурантки НАБУ не розкриває, але наведені деталі свідчать, йдеться про лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Нагадаємо, 14 січня НАБУ та САП заявили, що викрили Тимошенко на пропозиції хабарів народним депутатам з інших фракцій за голосування у Верховній Раді.