Задержаны супруги, которые готовили теракт в Харькове, фото: Харьковская областная прокуратура

У Харкові правоохоронці викрили подружню пару наркозалежних, які за вказівкою представника РФ виготовили вибухівку для вчинення теракту у центрі міста.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства:

у березні 2026 року вони через месенджер Telegram налагодили зв’язок із російським спеслужбістом і погодилися виконати його завдання — агенти мали створити саморобний вибуховий пристрій і закласти його у визначеному місці на території Харкова. Для цього вони придбали усі необхідні компоненти та засоби;

за детальними інструкціями «куратора» подружжя почало виготовляти бомбу. За попередньою оперативною інформацією, пристрій мали закласти у центрі міста;

однак довести злочин до кінця їм не вдалося — на початку квітня правоохоронці затримали зловмисників. Під час обшуку у них вилучили вибухівку, комплектуючі до неї, а також телефон із доказами роботи на ворога.

Обом затриманим повідомлено про підозру у готуванні до терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу).

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.