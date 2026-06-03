Армия РФ ударила по ферме в селе Харьковской области, есть погибшие и раненые. Фото:

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Російська армія завдала нових ударів по Харківській області.

У середу, 3 червня, окупанти обстріляли село Рокитне Нововодолазької громади. Ворожі ударні безпілотники поцілили по території ферми. Спалахнули приватний будинок, сіно та господарча споруда. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей, а троє постраждали. На місцях атаки працюють екстрені служби.

Також Синєгубов уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова медична допомога знадобилася шістьом особам. Вибухових травм і поранень склом зазнали троє чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років. Всі поранені у стані середньої тяжкості, троє осіб були госпіталізовані.

Медичну допомогу на місці отримали 53-річний чоловік і 75-річна жінка, які зазнали гострої реакції на стрес.

Нагадаємо, російські реактивні безпілотники 3 червня влучили у Холодногірському та Основʼянському районах Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб.