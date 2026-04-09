Запорізька область зазначала нових обстрілів з боку російських окупантів.

Уночі, 9 квітня, російський ударний дрон «Герань 2» влучив у відділення «Нової пошти» в Новомиколаївці. Ніхто зі співробітників не постраждав, адже вночі відділення було зачинене. Однак саме відділення було знищене. Про це «Нова пошта» повідомила у Telegram.

Внаслідок російської атаки згоріли понад 150 посилок. Компанія обіцяє відшкодувати клієнтам 300 тис. грн за пошкоджені відправлення. З клієнтами знищених посилок вже почали зв’язуватися.

У Новомиколаївці обіцяють встановити мобільне відділення, щоб «Нова пошта» могла надавати послуги доставки в цьому населеному пункті.

Нагадаємо, 1 квітня в Луцьку внаслідок влучання ворожих безпілотників був знищений термінал «Нової пошти». Співробітники не постраждали, бо перебували в укриттях. У компанії заявили, що компенсують втрату відправлень клієнтам.