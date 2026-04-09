Последствия российского обстрела поселка Золочев, фото: полиция Харьковщины

Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, опівдні вдарили реактивними системами залпового вогню по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомили прес-служби ДСНС та поліції Харківщини.

Зазначається, що внаслідок російського року:

поранено жінок віком 68 та 72 роки, а також — 14-річну дівчину та 13 і 16-річних хлопців. Постраждалу 68-річну жінку госпіталізували до медичного закладу. Інші отримали незначні тілесні ушкодження;

вибухами пошкоджені вісім приватних домоволодінь та господарчі споруди, горів гараж. Вогонь вже загасили.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.