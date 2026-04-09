Наслідки російського обстрілу селища Золочів, фото: поліція Харківщини

Рашисти з РСЗВ обстріляли житловий сектор на Харківщині, п’ятеро постраждалих (ФОТО)

9 кві 2026, 15:50
Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, опівдні вдарили реактивними системами залпового вогню по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомили прес-служби ДСНС та поліції Харківщини.

Зазначається, що внаслідок російського року:

  • поранено жінок віком 68 та 72 роки, а також — 14-річну дівчину та 13 і 16-річних хлопців. Постраждалу 68-річну жінку госпіталізували до медичного закладу. Інші отримали незначні тілесні ушкодження;
  • вибухами пошкоджені вісім приватних домоволодінь та господарчі споруди, горів гараж. Вогонь вже загасили.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.

Наслідки російського обстрілу селища Золочів, фото: ДСНС Харківщини

