Наслідки російського обстрілу селища Золочів, фото: поліція Харківщини
Російські загарбники сьогодні, 9 квітня, опівдні вдарили реактивними системами залпового вогню по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району на Харківщині.
Постраждали п’ятеро людей, серед них троє дітей. Про це повідомили прес-служби ДСНС та поліції Харківщини.
Зазначається, що внаслідок російського року:
- поранено жінок віком 68 та 72 роки, а також — 14-річну дівчину та 13 і 16-річних хлопців. Постраждалу 68-річну жінку госпіталізували до медичного закладу. Інші отримали незначні тілесні ушкодження;
- вибухами пошкоджені вісім приватних домоволодінь та господарчі споруди, горів гараж. Вогонь вже загасили.
За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу.