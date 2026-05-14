Удары по локациям ВСУ в Харькове корректировал агент российской ФСБ

Удары по локациям ВСУ в Харькове корректировал агент ФСБ. Фото: СБУ

Агента російської Федеральної служби безпеки затримали правоохоронці на Харківщині.

Зловмисником виявився завербований ворогом місцевий житель — чоловік ворожої інформаторки, яку СБУ викрила у січні цього року на коригуванні повітряних ударів. Він збирав дані про пункти базування та маршрути переміщення оборонців Харкова. Для виявлення локацій агент на громадському транспорті об’їжджав місцевість та фотографував місця зосередження особового складу і техніки військових. Про це 14 травня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також для конспірації розвідвилазок зловмисник «втемну» використовував свою знайому, яка іноді возила його по місту та прилеглих районах на власному авто.

Агент не лише фотографував потенційні цілі, але й позначав їхні геолокації на гугл-картах і потім передав інформацію окупантам.

Після викриття зловмисниці співробітники СБУ задокументували злочини її чоловіка і затримали його за місцем проживання. У нього вилучили смартфон і ноутбук із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою і загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області СБУ викрила російського агента, який наводив по захисниках прифронтового регіону російські реактивні БпЛА типу «Герань-3». Зловмисник шукав позиції української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS.