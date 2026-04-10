Кабмин назначил нового главу Государственной таможенной службы

Избран новый глава Государственной таможенной службы

Кабмін призначив головою Державної митної служби Ореста Мандзія.

Відповідне подання за результатами відкритого конкурсу вніс Міністр фінансів Сергій Марченко. Про це сьогодні, 10 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави, — наголосила вона. — Розраховуємо на послідовну роботу з реалізації цих змін та подальше посилення інституційної спроможності митної служби.

Мандзій до цього очолював підрозділ у НАБУ.

Процес відкритого конкурсу на посаду керівника ДМС уряд розпочав 4 серпня 2025 року. На розгляд комісії тоді надійшло 42 пакети документів від охочих взяти участь в конкурсі, допущено до конкурсу було 38 кандидатів. Конкурсна комісія за підсумками співбесід обрала двох фіналістів — Ореста Мандзія та ще одного співробітника НАБУ Руслана Даменцова.