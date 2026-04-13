В Украине ухудшаются погодные условия, карта: Укргидрометцентр

В Україні завтра, 14 квітня, очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що:

вночі 14 квітня в Україні, крім Закарпаття та східних областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий);

на Правобережжі — в повітрі заморозки 0−3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, — наголошують синоптики.

Крім того, синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища:

13−15 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля на Десні нижче Новгород-Сіверського, її притоці Сейму із добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1−8 см та порушенням транспортного сполучення у Корюківському районі Чернігівської області;

утримуватиметься затоплення заплави Десни біля Новгород-Сіверського з порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

І рівень небезпеки — жовтий.

В Укргідрометцентрі зазначають, що 14−16 квітня погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле високого атмосферного тиску, лише 16 квітня на західні області впливатиме атмосферний фронт. На висотах ще залишається холодна повітряна маса, вплив якої найвідчутнішим буде найближчої ночі, 14 квітня, заморозками, надалі надходитиме тепліше повітря. Вдень повітря відчутно прогріватиметься.