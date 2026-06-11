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В Украине ожидается ухудшение погодных условий, фото: ГСЧС
Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий 12 июня (КАРТА)https://racurs.ua/n214367-ukraincev-preduprejdaut-ob-uhudshenii-pogodnyh-usloviy-12-iunya-karta.htmlРакурс
В Україні завтра, 12 червня, очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що:
- значні дощі прогнозуються вночі у більшості західних областей, а вдень — на Житомирщині, Київщині (включно з Києвом), Вінниччині та Одещині;
- вдень у більшості регіонів країни, крім західних областей, можливі грози, місцями град та шквали вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту. Будьте уважними та дотримуйтеся правил безпеки, — наголошують у ДСНС.
Крім того, Укргідрометцентр попереджає українців про зміну гідрологічної ситуації:
- ввечері 11 червня та протягом 12−13 червня, у зв’язку з очікуваними опадами, на річках басейну Днiстра (Львiвська та Iвано-Франкiвська області), на його лівих притоках (Тернопiльська, Хмельницька і Вiнницька області) та на більшості водозборів річок суббасейну Тиси (Закарпатська обласи) очікуються підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 11 червня на 0,2 — 1,0 м, у нижнiй течiї річки Боржава — до 1,5 м, без загрози негативних наслідків. У мiсцях проходження iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку;
- 11−14 червня, у зв’язку з очікуваними опадами, у верхів’ї басейну Південного Бугу (Хмельницька і Вінницька області) очікується підвищення рівнів води на 0,1−0,3 м над рівнями на 8 годину 11 червня, без загрози негативних наслідків;
- 12−14 червня, у зв’язку з ймовірними дощами, на річках суббасейнів Прип’яті та Середнього Дніпра у Житомирській, Вінницькій, західній частині Київської областей очікується підвищення рівнів води на 0,1−0,4 м над рівнями на 8 годину 11 червня, без загрози негативних наслідків.