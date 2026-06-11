В Україні завтра, 12 червня, очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що:

Негода може ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також вплинути на рух транспорту. Будьте уважними та дотримуйтеся правил безпеки, — наголошують у ДСНС.