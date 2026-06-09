В Украине ожидается ухудшение погодных условий, карта: Укргидрометцентр

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В Україні завтра, 10 червня, очікується погіршення погодних умов у низці регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Українського Гідрометцентру.

10 червня вдень в західних (крім Хмельницької), південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях грози, в окремих районах град та шквал 15−20 м/с, — розповіли в Гідрометцентрі. — I рівень небезпечності, жовтий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Загалом 10 червня територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, тиск дещо зростатиме, тому вночі дощі не очікуються, а вдень у багатьох регіонах за рахунок конвекції пройдуть короткочасні дощі з грозами, в окремих районах у супроводі граду і шквалів 15−20 м/с.

Крім того, тепла волога повітряна маса і слабкий вітер у більшості областей, крім західних, вночі та вранці місцями спричинятимуть утворення туманів.