Россияне ночью атаковали Украину четырьмя ракетами и 129 дронами.

Російська армія вночі завдала ракетних та дронових ударів по Україні.

У ніч на 14 квітня ворог запустив чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 з окупованої Донеччини та 129 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів із напрямків з окупованих Донецька та Криму, а також з російських Курська, Орла, Брянська й Приморсько-Ахтарська. Близько 90 із них були «шахедами». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодмили керовану авіаційну ракету та 114 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. На восьми локаціях влучили 12 дронів, а уламки збитих впали на п’яти локаціях. Інформація щодо трьох ворожих ракет уточнюється.

Минулої ночі під обстрілом був Харків. Як поінформували голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов, ворожий безпілотник влучив у балкон багатоповерхівки. Внаслідок цього постраждала 44-річна жінка. Медики діагностували в неї гостру реакцію на стрес.

Гучно було й на Дніпропетровщині. Як повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа, на Нікопольщині горіли приватний і садовий будинки. Там постраждав 40-річний чоловік.

У Миколаївській громаді Синельниківського району також була пошкоджена інфраструктура, а в Кривому Розі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа й пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, російська армія 13 квітня завдала ударів по Дніпру й пошкодила інфраструктурний об'єкт. Постраждала 63-річна жінка, якій медики надали необхідну допомогу.