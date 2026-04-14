В Украине ожидается ухудшение погодных условий, карта: Укргидрометцентр

В Україні до кінця сьогоднішньої доби, 14 квітня, спостерігатимуться пориви вітру 15−20 м/с у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та східних областях (І рівень небезпечності, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Про це попереджає прес-служба Українського гідрометцентру.

Крім того, вночі 15 квітня в Україні, крім Закарпаття та північного-сходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0−5° (І рівень небезпечності, жовтий).

Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам, — наголошують в Гідрометцентрі.

Також синоптики попереджають про сніголавинну небезпеку:

14−15 квітня, у зв’язку з відлигою, на високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень, помаранчевий).

Загалом 15 квітня погоду без опадів у більшості областей України зумовлюватиме поле високого тиску, лише на північному сході країни атмосферний фронт зі сходу спричинить невеликий дощ, вдень також в Карпатах очікується невеликий дощ.