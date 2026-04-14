Google сделал доступным для украинцев «Персонализированный интеллект» в Gemini

«Персонализированный интеллект» Gemini запущен в Украине, фото: «Википедия»

Ракурс

Google на початку року представила у США функцію «Персоналізований інтелект» (Personal Intelligence) для свого чат-бота зі штучним інтелектом.

Тепер ця функція доступна і в Україні. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомляється у блозі компанії.

«Персоналізований інтелект» дозволяє одним дотиком інтегрувати Gmail, Фото, YouTube та Пошук, що надає можливість штучному інтелекту аналізувати складні джерела та знаходити конкретні деталі (наприклад, у електронному листі чи на фото), щоб відповісти на запитання.

Часто ці можливості поєднуються, дозволяючи системі працювати з текстом, фотографіями та відео для надання індивідуальних відповідей, — зазначають у Google.

У Google запевняють, що розробляли «Персоналізований інтелект» з фокусом на конфіденційність:

підключення застосунків вимкнено за замовчуванням: користувачі самі вирішують, чи активувати функцію та які саме сервіси підключити, а також можуть вимкнути її в будь-який момент;

коли функцію увімкнено, Gemini отримує доступ до даних лише для того, щоб відповідати на конкретні запити користувача або виконувати його завдання;

Gemini не навчається безпосередньо на вмісті поштової скриньки Gmail або бібліотеки Google Фото. Для покращення функціональності використовуються лише обмежені дані, такі як конкретні запити користувача та відповіді моделі.

Зазначається, що в разі використання цієї функції Gemini вказуватиме, звідки взялася відповідь: яку інформацію з підключених застосунків було використано. Крім того, можна буде перегенерувати відповідь без персоналізації для конкретного чату або використовувати тимчасові чати для конфіденційних розмов.

У системі також передбачені запобіжні заходи для чутливих тем. Gemini намагається уникати проактивних припущень щодо таких даних, як стан здоров’я, хоча зможе обговорити цю інформацію, якщо користувач сам про це попросить, — зазначається у блозі компанії.

Доступ до нової функції поступово відкривається для власників особистих облікових записів Google, які мають передплату Google AI Plus, Pro або Ultra. Протягом найближчих тижнів планується запуск і для користувачів безкоштовної версії.

Після активації функція працюватиме у веб-версії, на Android та iOS, а також з усіма моделями, доступними у меню вибору Gemini.

Якщо користувач не бачить запрошення спробувати функцію на головному екрані Gemini, її можна буде увімкнути в налаштуваннях. Для цього потрібно: