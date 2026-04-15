На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники відділу прикордонної служби «Чернівці» за допомогою дронів знищили транспорт та міномет російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 15 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Екіпажі БПЛА записали собі в актив нові ворожі цілі. Вночі прикордонники залишили частину окупантів без коліс, уразивши автомобіль, а зранку виявили ворожий 120-міліметровий міномет та без вагань знищили його, — вказано в описі відео.