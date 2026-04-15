Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Безпілотники знищили 120-мм міномет та автомобіль рашистів на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

15 кві 2026, 14:17
999

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники відділу прикордонної служби «Чернівці» за допомогою дронів знищили транспорт та міномет російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 15 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Екіпажі БПЛА записали собі в актив нові ворожі цілі. Вночі прикордонники залишили частину окупантів без коліс, уразивши автомобіль, а зранку виявили ворожий 120-міліметровий міномет та без вагань знищили його, — вказано в описі відео.

На відео показні моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.

