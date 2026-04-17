Рашисты за сутки потеряли тысячу человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення втратили вже близько 1 млн 316 тис. 70 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 870 танків;

24 тис. 400 бойових броньованих машин;

40 тис. 160 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 739 одиниць РСЗВ;

1 тис. 739 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

350 гелікоптерів;

243 тис. 8 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 549 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

90 тис. 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 129 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, ворог вчора здійснив два ракетні удари, використавши 24 ракети, завдав 78 авіаударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 701 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 771 обстріл населених пунктів та позицій українських військ, 142 з них — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, у районах таких населених пунктів:

Підгаврилівка, Великомихайлівка, Покровське, Орестопіль, Просяна Дніпропетровської області;

Воздвижівська, Гуляйпільське, Копані, Василівське, Таврійське, Кам’янка та Рівне Запорізької області.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження живої сили та техніки противника, пункт управління, п’ять артилерійських систем та засіб протиповітряної оборони противника.