В Одессе нашли мертвым депутата городского совета.

В Одессе нашли мертвым депутата горсовета — рассматривают самоубийство

20 апр 2026, 10:28
999

Тіло депутата міської ради виявили в Одесі вранці 20 квітня.

Правоохоронці встановлюють обставини смерті депутата міськради, якого знайшли мертвим в автомобілі на одній із вулиць у Приморському районі міста. Попередньо встановлено, що він міг вчинити самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. Всі обставини інциденту з’ясовуються. Про це повідомили в Національній поліції.

Одеська обласна прокуратура поінформувала, що йдеться про депутата міської ради Олександра Іваницького.

Нагадаємо, 10 квітня у лісовому масиві Чернігова виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням. Попередня інформація свідчила про те, що правоохоронець вкоротив собі віку.

Источник: Ракурс


