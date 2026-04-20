РФ дронами ударила по Запорожью, есть погибший и раненые.

Россия дронами ударила по Запорожью — есть погибший и раненые

20 апр 2026, 12:57
999

Країна-агресор Російська Федерація атакувала Запоріжжя.

У понеділок, 29 квітня, місто зазнало атаки російських дронів-камікадзе. Внаслідок атаки виникла пожежа, зафіксовано пошкодження приватних будинків та нежитлових будівель. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих. Згодом стало відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, 20 квітня армія РФ безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Було зафіксоване влучання у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована, також були пошкоджені службові автівки. Наразі відомо про одного постраждалого місцевого мешканця.

Источник: Ракурс


