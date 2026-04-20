Рашисты разрушают Константиновку, скриншот видео

https://racurs.ua/n213333-gorod-prizrak-gpsu-pokazala-kak-vyglyadit-razrushennaya-vragom-konstantinovka-video.html

Ракурс

Російські загарбники нещадно б’ють по місту Костянтинівка на Донеччині артилерією, РСЗВ, КАБами та ФАБами, фактично стираючи його з лиця землі.

Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» зафіксували черговий обстріл міста важкими авіабомбами. Одночасно кілька потужних ударів буквально сколихнули все місто, — зазначили у ДПСУ.