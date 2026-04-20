Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти руйнують Костянтинівка, скріншот відео

Місто-привид — ДПСУ показала, як виглядає зруйнована ворогом Костянтинівка (ВІДЕО)

20 кві 2026, 21:48


Російські загарбники нещадно б’ють по місту Костянтинівка на Донеччині артилерією, РСЗВ, КАБами та ФАБами, фактично стираючи його з лиця землі.

Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» зафіксували черговий обстріл міста важкими авіабомбами. Одночасно кілька потужних ударів буквально сколихнули все місто, — зазначили у ДПСУ.

Прикордонники фіксують воєнні злочини рф для того, щоб ворог в майбутньому не уник покарання, — додали у відомстві.

Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів