Рашисти руйнують Костянтинівка, скріншот відео
Місто-привид — ДПСУ показала, як виглядає зруйнована ворогом Костянтинівка (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n213333-misto-pryvyd-dpsu-pokazala-yak-vyglyadaie-zruynovana-vorogom-kostyantynivka-video.htmlРакурс
Російські загарбники нещадно б’ють по місту Костянтинівка на Донеччині артилерією, РСЗВ, КАБами та ФАБами, фактично стираючи його з лиця землі.
Відповідне відео сьогодні, 20 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Пілоти прикордонного підрозділу «Фенікс» зафіксували черговий обстріл міста важкими авіабомбами. Одночасно кілька потужних ударів буквально сколихнули все місто, — зазначили у ДПСУ.
Прикордонники фіксують воєнні злочини рф для того, щоб ворог в майбутньому не уник покарання, — додали у відомстві.