В Одесской области в результате взрыва «шахеда» погиб местный житель
Житель Одесщины погиб, подойдя к месту падения «шахеда» — прокуратура
На Одещині внаслідок повторної детонації російського безпілотника загинув місцевий житель.
Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.
Трагедія сталася наприкінці березня.
Під час ворожої атаки поблизу одного із сіл на Одещині впав ударний безпілотник із подальшою детонацією. До місця падіння в полі підійшов місцевий мешканець, після чого стався повторний вибух. Унаслідок повторної детонації на місці від травм, несумісних з життям, 19-річний хлопець загинув, — розповіли у прокуратурі.
У прокуратурі наголошують, що безпілотники можуть бути небезпечними навіть після падіння:
Закликаємо громадян бути уважними та обережними! Жодна цікавість не вартує вашого життя та здоров’я.