В Одесской области в результате взрыва «шахеда» погиб местный житель, фото: Одесская областная прокуратура

На Одещині внаслідок повторної детонації російського безпілотника загинув місцевий житель.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Трагедія сталася наприкінці березня.

Під час ворожої атаки поблизу одного із сіл на Одещині впав ударний безпілотник із подальшою детонацією. До місця падіння в полі підійшов місцевий мешканець, після чого стався повторний вибух. Унаслідок повторної детонації на місці від травм, несумісних з життям, 19-річний хлопець загинув, — розповіли у прокуратурі.

У прокуратурі наголошують, що безпілотники можуть бути небезпечними навіть після падіння: