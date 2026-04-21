Житель Одещини загинув, підійшовши до місця падіння «шахеда» — прокуратура

21 кві 2026, 14:25
На Одещині внаслідок повторної детонації російського безпілотника загинув місцевий житель.

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Трагедія сталася наприкінці березня.

Під час ворожої атаки поблизу одного із сіл на Одещині впав ударний безпілотник із подальшою детонацією. До місця падіння в полі підійшов місцевий мешканець, після чого стався повторний вибух. Унаслідок повторної детонації на місці від травм, несумісних з життям, 19-річний хлопець загинув, — розповіли у прокуратурі.

У прокуратурі наголошують, що безпілотники можуть бути небезпечними навіть після падіння:

Закликаємо громадян бути уважними та обережними! Жодна цікавість не вартує вашого життя та здоров’я.

Джерело: Ракурс


