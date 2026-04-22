Россияне атаковали транспортную инфраструктуру Запорожья, есть погибший и раненый.

https://racurs.ua/n213364-armiya-rf-udarila-po-transportnoy-infrastrukture-zaporojya-est-pogibshiy-i-ranenyy.html

Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Запоріжжю.

У середу вночі, 22 квітня, в місті пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили по транспортній інфраструктурі. Внаслідок ворожого удару щонайменше один чоловік загинув та одна людина отримала поранення. Про це керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

Наразі на місцях ворожого удару працюють екстрені служби, а наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюються.

Протягом ночі Федоров попереджав про загрозу російських ударів дронами, КАБами і ракетами.

Тим часом міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба поінформував у Facebook, що російський дрон атакував сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. У момент удару на колії був поїзд з електровозом. Загинув помічник машиніста, самого машиніста госпіталізували.

А вчора ввечері загарбники завдали шість ударів по селищу Новомиколаївка. Внаслідок обстрілу частково зруйновано удинок культури, гуртожиток та будівлю Новомиколаївської селищної ради. Пошкоджені продуктовий магазин та будинки мешканців.

Постраждали семеро осіб. Три жінки та чотири чоловіка дістали травм різного ступеню тяжкості і перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, у Покровській громаді Дніпропетровської області російський БпЛА пошкодив рейсовий мікроавтобус. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. Медики госпіталізували у важкому стані 37-річну жінку та 53-річного чоловіка у стані середньої тяжкості. Вдома лікуватиметься 65-річна жінка.