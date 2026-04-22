Последствия работы ПВО в Сызрани Фото: соцсети

Безпілотники вночі 22 квітня атакували російське місто Сизрань Самарської області.

Перші вибухи в місті пролунали близько 3.00 за місцевим часом. Місцеві жителі повідомляли про серію гучних вибухів і роботу протиповітряної оборони, а також про звуки прольоту дронів у небі. Про це пишуть моніторингові та місцеві пабліки.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що внаслідок дронової атаки стався частковий обвал під’їзду житлового багатоквартирного будинку на вулиці Астраханській, 8. На місці працюють пошуково-рятувальні загони та екстрені служби.

За даними OSINT-каналів, влучання сталося внаслідок роботи російської протиповітряної оборони.

Telegram-канал Astra інформував, що місцевий нафтопереробний завод розташований за 3 км від визначеної геолокації.

У 2025 році обсяги переробки нафти на Сизранському НПЗ становили близько 90 тис. барелів на добу. Протягом попереднього року завод виробив 800 тис. т бензину, 1,5 млн т дизельного пального та 700 тис. т мазуту.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня українські військові завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території країни-агресора РФ. Зокрема, були уражені склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар’янівка та Лісне на окупованій Донеччині, а також Айдар в Луганській області.