Вибухи прогриміли в місті Чебоксари Чуваської Республіки Росії.

У п’ятницю, 29 травня, у Чебоксарах та інших містах республіки вмикали сирени повітряної тривоги через ракетну небезпеку. Росіян попередили про небезпеку навіть по телебаченню. Згодом вибухи прогриміли у трьох районах міста. Про це повідомили моніторингові та російські Telegram-канали.

Мер Чебоксар Станіслав Трофімов заявив, що інформація у мережі про вибухи це неправда. Однак місцевий аеропорт відмінив рейси та попросив пасажирів покинути будівлю розійтися по території.

Як відомо, Чебоксари знаходяться за майже 1 тис. км від українського кордону. У цьому місті функціонує завод «ВНИИР-Прогресс», який виробляє для російської армії ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема модулі типу «Комета». Ці деталі ворог використовує в дронах типу «Шахед», а також у ракетах «Іскандер-М» та «Калібр».

Нагадаємо, 28 та 29 травня Сили оборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Генштаб ЗСУ заявив про ураження установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси.