Наслідки удару по Волгоградському НПЗ, скріншот відео

Сили оборони України вчора, 28 травня, та в ніч на сьогодні, 29 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено Волгоградський нафтопереробний завод (Волгоград, Волгоградська область РФ). Зафіксовано пожежу на території. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки нафти. Завод зупинив виробничі процеси. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Волгоградський НПЗ входить до структури нафтової компанії «Лукойл» та є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня рф. Потужність переробки становить близько 14 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, авіагас та інші нафтопродукти, зокрема для забезпечення військової логістики та потреб армії рф, — розповіли у Генштабі.

Відповідні відео раніше з’явилися у соцмережах.

Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» (Ярославська область РФ). Зафіксовано ураження цілі та пожежу на території станції. Підтверджується горіння двох резервуарів з нафтою 50 тим. куб. м та 20 тис. куб. м. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3» є вузловою станцією трубопроводу «Сургут-Полоцьк», по якому нафта з Сибіру та півночі росії йде до балтійських портів Приморськ, Усть-Луга та до Білорусі. Входить до структури російської державної компанії «Транснефть», — зазначили у Генштабі.

Також уражено: