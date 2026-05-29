Знищення російських безпілотників, скріншот відео
Дрони-перехопювачі знищили низку ворожих безпілотників у небі Сумщини (ВІДЕО)
Мобільні вогневі групи бригади «Сталевий кордон» у складі Сил оборони України за допомогою перехоплювачів знищили низку ворожих безпілотників на Сумщині.
Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео показано, як прикордонники уразили:
- п’ять БпЛА «Zala»;
- один «Орлан»;
- два «Альбатроси»;
- один БпЛА «Князь Вєщій Алєг»;
- чотири «Молнії»;
- два «Суперками».