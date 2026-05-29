Знищення російських безпілотників, скріншот відео

Дрони-перехопювачі знищили низку ворожих безпілотників у небі Сумщини (ВІДЕО)

29 тра 2026, 14:29
Мобільні вогневі групи бригади «Сталевий кордон» у складі Сил оборони України за допомогою перехоплювачів знищили низку ворожих безпілотників на Сумщині.

Відповідне відео сьогодні, 29 травня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео показано, як прикордонники уразили:

  • п’ять БпЛА «Zala»;
  • один «Орлан»;
  • два «Альбатроси»;
  • один БпЛА «Князь Вєщій Алєг»;
  • чотири «Молнії»;
  • два «Суперками».

Джерело: Ракурс


