Ударні безпілотники атакували Москву та Московську область у ніч на 4 травня.

Вибух внаслідок влучання БпЛА прогримів всього за 6 км від Кремля. У будинку на 36-му поверсі вибило стіни у трьох кімнатах. Мешканців будівлі евакуювали. На місці події працюють екстрені служби, а прилеглі вулиці перекриті. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін та місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмівської. Внаслідок вибуху частина фасаду будинку впала на машину під будинком. У мережі опублікували фото пошкодженої будівлі.

Моніторингові пабліки поінформували, що відстань від місця вибуху внаслідок атаки БпЛА до Кремля становить близько 6 км.

Нагадаємо, 25 квітня на аеродромі «Шагол» у Челябінській області Російської Федерації військовослужбовці Сил безпілотних систем ЗСУ уразили декілька багатоцільових винищувачів 5-го покоління Су-57 та винищувач-бомбардувальник Су-34.