СБС показали удары по нефтехимическому заводу в Башкортостане.

Сил безпілотних систем Збройних сил України атакували російський Башкортостан.

Українські дрони у середу, 15 квітня, атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод. Це підприємство виробляє авіапаливо, присадки для авіаційного керосину та є єдиним у Російській Федерації виробником неодимових синтетичних каучуків. Завод входить до групи компаній «Росхім». Про це командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

1 тис. 500 км вглиб боліт — це не про захист. Про час польоту волелюбного українського Птаха… — йдеться у повідомленні.

Командувач поширив відео на якому видно прильоти безпілотників по об'єкту.

Нагадаємо, 15 квітня безпілотники атакували місто Стерлітамак у Башкортостані. Глава регіону Радій Хабіров вже традиційно для російських чиновників після атаки заявив, що БпЛА були збиті над промисловою зоною міста, проте нібито через падіння «уламків» виникло «займання».