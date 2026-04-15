Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
СБС показали удары по нефтехимическому заводу в Башкортостане (ВИДЕО)

15 апр 2026, 18:56
Сил безпілотних систем Збройних сил України атакували російський Башкортостан.

Українські дрони у середу, 15 квітня, атакували Стерлітамакський нафтохімічний завод. Це підприємство виробляє авіапаливо, присадки для авіаційного керосину та є єдиним у Російській Федерації виробником неодимових синтетичних каучуків. Завод входить до групи компаній «Росхім». Про це командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

1 тис. 500 км вглиб боліт — це не про захист. Про час польоту волелюбного українського Птаха… — йдеться у повідомленні.

Командувач поширив відео на якому видно прильоти безпілотників по об'єкту.

Нагадаємо, 15 квітня безпілотники атакували місто Стерлітамак у Башкортостані. Глава регіону Радій Хабіров вже традиційно для російських чиновників після атаки заявив, що БпЛА були збиті над промисловою зоною міста, проте нібито через падіння «уламків» виникло «займання».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости партнеров