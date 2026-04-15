Наслідки атаки безпілотників у Стерлітамаку, скріншот відео

Безпілотники сьогодні, 15 квітня, вранці атакували місто Стерлітамак у Башкортостані (РФ).

У соцмережах з’явилися відповідні фото та відео.

Згодом глава Башкортостану Радій Хабіров вже традиційно для російських чиновників повідомив, що БпЛА були збиті над промисловою зоною міста, проте нібито через падіння «уламків» виникло «займання».

Пізніше Хабіров повідомив, що «внаслідок атаки БПЛА на промзону Стерлітамака загинув водій відомчої пожежної охорони одного із підприємств».

OSINT-аналіз опублікованих очевидцями фото та відео, проведений виданням ASTRA, показує, що атаки зазнав Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє авіаційне паливо, а також синтетичні каучуки, фенольні антиоксиданти та різні хімічні добавки та затверджувачі.

Цей завод входить до холдингу «Росхім». Українські безпілотники вже атакували його у ніч на 6 січня, а також 4 листопада 2025 року.

Стерлітамак розташований за майже 1,5 тис. км від України.