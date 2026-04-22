Агент ФСБ готовила убийство одного из офицеров ССО.

Замовне вбивство українського військового в Одесі попередила СБУ.

Підготовкою замаху займалася колишня мешканка Кіровоградщини, яка попередні 15 років проживала у Росії. Росіяни завербували її після того, як вона звернулася до московського офісу політпроекту Віктора Медведчука «Другая Украина», бо перед тим її звинуватили у крадіжці. Жінка намагалася отримати юридичні консультації, але її здали російській ФСБ. Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Російська спецслужба в обмін на «закриття справи» відправила агента до Одеси для підготовки замаху на командира підрозділу ССО. В портовому місті жінка орендувала квартиру в будинку, де проживав військовий. Також за гроші росіян вона придбала вживане авто, щоб законспіровано заїжджати до паркінгу, де стояла машина потенційної «цілі».

Далі фігурантка встановила під капот автомобіля українського воїна GPS-трекер, за допомогою якого кілер мав відстежити і вбити українського офіцера.

Російського агента затримали, коли вона втікала до кордону з Росією після виконаної роботи. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

