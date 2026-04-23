Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 квітня, уразили склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (тимчасово окупована територія Донецької області).
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також уражено:
- ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини;
- радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (тимчасово окупований Крим);
- пункт управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.
Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.