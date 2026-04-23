ВСУ поразили ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили состав РАО, эшелон из ГСМ и РЛС рашистов — Генштаб

23 апр 2026, 14:56
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 квітня, уразили склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (тимчасово окупована територія Донецької області).

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уражено:

  • ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини;
  • радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (тимчасово окупований Крим);
  • пункт управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — зазначили у Генштабі.

