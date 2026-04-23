ВСУ поразили ряд важных целей, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 23 квітня, уразили склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (тимчасово окупована територія Донецької області).

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також уражено:

ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини;

радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (тимчасово окупований Крим);

пункт управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча Харківської області.