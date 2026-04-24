РФ ночью атаковала Украину двумя ракетами на 107 дронами. Фото:

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну двома балістичними ракетами та 107 дронами.

Ворог запустив дві «Іскандер-М» із Ростовської області РФ, а також 107 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів з шести напрямків. Близько 70 із них були «шахедами». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили повідомили у Telegram.

Захисники неба знешкодили 96 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 10 ударних дронів на дев’яти локаціях. А уламки впали на двох локаціях.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що упроваджу минулої доби загарбники завдали ударів по трьох населених пунктах регіону. У селі Козача Лопань внаслідок обстрілу постраждала 68-річна жінка. У Харківському районі було пошкоджено два приватні будинки, а в Чугуївському районі були пошкоджено два приватні будинки й електромережі.

А на Миколаївщині, в Миколаївському районі внаслідок ранкової атаки «шахедів» та падіння уламків постраждали двоє людей. Як повідомив у Facebook голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, 45-річна жінка отримала легкі поранення, 68-річна — гостру реакцію на стрес. Обидві постраждалі отримали медичну допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися. Також пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 24 квітня завдали ударів по житлових кварталах Одеси. Внаслідок влучань ужиткові будинки загинуло подружжя пенсіонерів, а ще 15 осіб дістали поранення.