Нацгвардія поразила ЗРК С-300В в Білгородській області РФ.

Українські військові продовжують знищувати російські системи ППО.

У середині квітня бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії Lasar’s Group завдали ударів по зенітно-ракетному комплексу С-300В ворога в Бєлгородській області Росії. Ця система прикривала техніку та піхоту противника в цьому районі. Про це прес-служба підрозділу повідомила у Facebook.

Аеророзвідка «Лазарів» проаналізувала попередню інформацію і визначила орієнтовне місце дислокації С-300В. Далі дрони гвардійців полетіли на територію країни-агресора й встановили точні координати цілі. Вже після цього ударні БпЛА уразили пускову установку 9А82 комплексу С-300В.

Ворожі засоби ППО лишаються однією з пріоритетних цілей, і Lasar’s Group продовжує їх системно нищити, — зазначили в підрозділі.

Нагадаємо, військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group відбили російські атаки на Новопавлівському та Добропільському напрямках. Гвардійці змогли знищити два танки та підбити ще один.