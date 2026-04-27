Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских БпЛА.

Українські дрони вироблятимуть у Норвегії.

Київ та Осло створюють перше спільне виробництво українських безпілотників. На норвезькій території заплановане виробництво декількох тисяч дронів mid-strike. Усі ці БпЛА будуть передані українським військам. Відповідну угоду підписали у Києві посол Норвегії в Україні Ларс Рагнар Аалеруд Гансен та заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв, повідомило Міноборони у Telegram.

Зазначається, що цей проект профінансує уряд Норвегії за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд дол. оборонної підтримки України в цьому році.

Угода відкриває можливість масштабування виробництва українських технологій, які вже довели свою ефективність на полі бою, та посилення оборонних спроможностей обох країн, — наголосили в оборонному відомстві.

В МОУ додали, що норвезька сторона в 2026 році планує спрямувати понад 1,5 млрд долю на закупівлю озброєння українського виробництва, яке передбачене для Сил оборони України. Перші партії виготовлених дронів, як планується, передадуть Україні вже цього літа.

Нагадаємо, в грудні минулого року в Німеччині розпочалося серійне виробництво одразу кількох моделей безпілотників української розробки. Там виготовляють ударні безпілотника Linsa, які добре зарекомендували себе на полі бою, а також дрони-розвідники Zoom. Крім того, розгорнуто виробництво дистанційно керованих кулеметів і гранатометів Buria.