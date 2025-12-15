Серійне виробництво низки українських БпЛА стартувало в Німеччині

https://racurs.ua/ua/n210884-seriyne-vyrobnyctvo-nyzky-ukrayinskyh-bpla-startuvalo-v-nimechchyni.html

Серійне виробництво одразу кількох моделей безпілотників української розробки розпочалося в Німеччині.

Виробництво БпЛА здійснюється на замовлення Міністерства оборони України. Спільне підприємство дозволить виготовляти десятків тисяч безпілотників на рік. Про це повідомило NTV з посиланням на представників українського виробника безпілотників Frontline Robotics та німецької оборонної компанії Quantum Systems.

За словами керівника Quantum Frontline Industries Маттіаса Лени, в Німеччині виготовляють ударні безпілотника Linsa, які добре зарекомендували себе на полі бою. Також виготовлятимуться дрони-розвідники Zoom, а також дистанційно керовані кулемети і гранатомети Buria.

Зазначається, що дрон-бомбер Linsa розрахований на роботу з укриття та має тепловізійну камеру. Коптер працює в радіусі 10 км й може скидати на ворога боєприпаси вагою до 2 кг.

А розвідувальний безпілотник Zoom повинен стати заміною китайським комерційним виробам. Цей БпЛА може працювати на висоті 200 м з максимальною похибкою 5 м, при швидкості вітру понад 10 м/с.

Нагадаємо, Литва у 2026 році планує виділити 15 млн євро на дрони для України. А в цьому році латвійський уряд вже передав Україні вже 12 тис. безпілотників.

Джерело: NTV