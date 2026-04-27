В КНДР відкрили музей, присвячений солдатам, що воювали на стороні РФ проти України.

https://racurs.ua/n213471-v-kndr-otkryli-muzey-ego-posvyatili-soldatam-voevavshim-za-rf-protiv-ukrainy.html

Ракурс

Меморіальний музей для північнокорейських солдатів відкрили в КНДР.

Церемонія відкриття «Меморіального музею бойових подвигів у закордонній військовій операції» відбулася 26 квітня. Відкриття приурочили річниці подій, які в Пхеньяні називає «звільненням Курської області». Музей присвячений солдатам КНДР, які воювали за Росію у війні проти України. Про це повідомило північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

Відкривав музей північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Прибули на церемонію й представники країни агресора — голова Державної думи Росії Вʼячеслав Володін і міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов.

Кім Чен Ин заявив про «стратегічне значення операції зі звільнення Курської області», в якій армії Росії та КНДР «в одному окопі билися пліч-о-пліч для захисту миру і суверенітету».

У музеї також зробили залу з нібито трофейною технікою Сил оборони України. «Мілітарний» пише, що там знаходяться танки Leopard 2A4 та M1A1 Abrams, бойові машини піхоти Marder, броньовані розвідувальні машини AMX-10RC, бронетранспортери VAB, а також бронемашини з підвищеним протимінним захистом, зокрема турецькі Kirpi.

Як відомо, у 2024 році КНДР направила близько 14 тис. своїх солдатів воювати проти України на стороні Російської Федерації. За даними південнокорейських, українських та західних джерел, понад 6 тис. з них вже загинули.

Нагадаємо, у лютому в Північній Кореї відрили житловий район для родин військових, які загинули у війні РФ проти України. Лідер КНДР Кім Чен Ин під час офіційної церемонії заявив, що ці будинки мають дати сім’ям змогу «пишатися своїми синами та чоловіками й жити щасливо».

Джерела: KCNA, «Мілітарний»