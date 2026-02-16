КНДР подарувала квартири військовим, які воювали проти України. Фото: ЦТАК

У Північній Кореї збудували житловий район для родин військових, які загинули у війні РФ проти України. Відкривав житловий масив лідер КНДР Кім Чен Ин із дочкою. У своїй промові він сказав, що ці будинки мають дати сім’ям змогу «пишатися своїми синами та чоловіками й жити щасливо». Про це повідомило північнокорейське державне агентство ЦТАК.

А нещодавно у Пхеньяні відкрили новий меморіальний комплекс зі скульптурами солдатів.

Як відомо, у 2024 році КНДР направила близько 14 тис. своїх солдатів воювати проти України на стороні Російської Федерації. За даними південнокорейських, українських та західних джерел, понад 6 тис. з них вже загинули.

Нагадаємо, у серпні минулого року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вручив нагороди солдатам та офіцерам, які в Росії воювали проти України. Їх отримали командири та бійці закордонного оперативного підрозділу Корейської народної армії (КНА). Це вперше в історії Пхеньян нагородив своїх військових, які воювали поза межами КНДР.

Джерело: ЦТАК