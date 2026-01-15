Міністерство цифрової трансформації отримало тимчасового керівника. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211475-kabmin-pryznachyv-tymchasovogo-kerivnyka-mincyfry.html

Ракурс

Кабінет міністрів України призначив очільника Міністерства цифрової трансформації.

Тимчасовим керівником відомства став Олександр Борняков. Цей IT‑підприємець і державний управлінець обіймав посаду заступника міністра цифрової трансформації України. Розпорядження про призначення опублікуване на урядовому порталі.

Покласти тимчасово виконання обов’язків міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича, — йдеться у розпорядженні.

Як відомо, Борняков з 2015 по 2019 рік працював у місцевому самоврядуванні в Одесі, а з 2019 року — у Міністерстві цифрової трансформації. У відомстві він відповідав за розвиток IT‑галузі та ключові проекти, такі як правовий режим «Дія.City» і програма електронного резидентства uResidency.

Також Борняков відповідав за напрям взаємодії України з Євросоюзом у сфері цифрової політики та координував адаптацію українського законодавства до європейських норм.

Він має ступінь MBA (Університет Нью-Брансвік), MPA (Колумбійський університет) та понад 10 років досвіду в управлінні ІТ.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада голосами 277 народних депутатів призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Таким чином він став вже четвертим міністром оборони за час повномасштабної війни.